Китайская актриса разрушила языковой барьер в своем моноспектакле

Китайская актриса Ли Синьсюй уже несколько лет живет, учится и играет в российских театрах и сериалах. Недавно она представила свою постановку на театральном фестивале моноспектаклей «ЧАТ» в Омске. Спектакль «Ширли Валентайн», представленный Ли, идет на китайском языке без субтитров. Но при этом история остается понятной любому зрителю.

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«Проект, который называется “Ширли Валентайн”, – это английская пьеса, моя первая самостоятельная работа, которую я выполнила, еще будучи студенткой», – рассказала артистка в интервью изданию «Евразия сегодня», партнеру сети TV BRICS. «Первый раз мне было страшно, я боялась, что пьеса идет на китайском, они ничего не поймут. Поэтому моя задача была – смотреть на зрителей, поддерживать зрительный контакт. Я разрушила четвертую стену. Я считаю, что это моя самая ценная работа. Потому что она вне языковых барьеров», – заключила Ли Синьсюй.

Актриса рассказала о своей учебе в России и поделилась планами на будущее.

«Первые годы обучения и жизни в этой стране были не такими уж и сложными для меня. Я открытый и общительный человек, поэтому быстро адаптировалась к новой среде. Сейчас я учусь в аспирантуре ВГИКа и иногда принимаю участие в конференциях, где рассказываю о китайской культуре и восточной философии. Мне нравится делиться своими знаниями и видеть, как другие люди начинают интересоваться этими темами. Чем дольше я останусь в России, тем больше людей смогут узнать о китайской культуре», – сказала артистка.

Ли Синьсю в будущем намерена открыть собственную театральную студию в Китае и поставить спектакль по русскому методу. Она считает, что методики преподавания актерского мастерства в Китае и в России сильно отличаются, и ей хотелось бы объединить эти две школы.