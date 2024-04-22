Интервью с актером Федором Лаврове. О новых фильмах, взглядах на индустрию, планах

Федор Лавров — один из самых востребованных российских актеров. В “нулевых” он снимался в сериалах “Улицы разбитых фонарей” и “Агент национальной безопасности”. По приглашению Олега Табакова начал работать в МХТ имени Чехова. Потом были “Бумажный солдат”, “Краткий курс семейной жизни”, “Оттепель”, “По щучьему велению” и десятки других работ. В 2024 году уже вышли новые сериалы с участием артиста — “Внутри убийцы” и “Тень Чикатило”.

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В интервью ТАСС Федор Лавров рассказал о своих новых работах, которые выйдут на телеканале “Россия”, и о том, легко ли играть императора. Сообщил, что не собирается уезжать из России, поделился, кем мечтал быть в детстве и есть ли у него мечта сейчас.

Федор, продюсеры говорят, что у вас сейчас безумно насыщенный рабочий график. Это правда, что вы снимаетесь сразу в девяти проектах в 2024 году?

— Нет, ну не в девяти проектах. Наверно, поменьше. Но, да, штуки четыре точно есть. Есть и те, которые находятся в совсем начальной стадии. Они начались, но реализовываться будут позже. Планов много. На ближайшие пару месяцев работа есть.

Это замечательно. Очень хорошо, когда актер востребован.

— Не поспоришь.

22 апреля выходит многосерийная комедийная мелодрама с Анной Михалковой, Александром Робаком и вами “Ангелы района”. Она уже доступна на нескольких платформах. У вас первые отклики от зрителей есть? Что говорят?

— Есть отклики от друзей. Со зрителем сейчас не успеваю особо общаться. Но друзьям, которые посмотрели, очень многим нравится. Многие говорили, что очень крутая история получилась — такая добрая и смешная. То есть, в основном, я слышал только хорошее.

Ваш герой — он какой? Судя по описанию, он человек с непростой историей: в юности убежал из страны, потом вернулся повзрослевшим, поумневшим. Вы ощутили эти изменения? Вам нужно было серьезно перевоплощаться или, может, черты характера героя есть и в вас самом?

— Как минимум, я точно не убегал из страны и, вроде, не собираюсь (смеется). Мне зачем убегать? А там история же о том, как он в 1990-х уехал в Таджикистан — туда, где служил когда-то. Сбежал, потому что был связан с полубандитскими делами. И, собственно говоря, он попал в очень затруднительную ситуацию. Если бы не “свалил” по-быстрому, его бы, скорее всего, “шлепнули”. Уехал, бросив все и вся. И прожил там, вдали от родины, 20 лет. Потом вернулся к себе домой. Я не знаю, со мной такого не было, но могу себе все это представить.

В одном из ваших интервью вы говорили, что тоже в юности были гораздо более импульсивным и способным на безумные поступки, а потом от этого ушли. Поэтому и вопрос — может быть, герой вам поэтому и созвучен?

— Понимаю — да. Но не скажу, что герой какой-то особенно импульсивный. Мне кажется, со многими людьми так происходит. Приходится остепениться, помудреть, повзрослеть и отказаться от каких-то ненужных безумств.

Я вас впервые увидела на “Кинотавре” в фильме “Давай разведемся!” тоже с Анной Михалковой. Как работается с теми, с кем уже был опыт съемок? Это проще или наоборот?

— Конечно, когда мы, грубо говоря, сбитая команда, когда мы понимаем, кто что из нас может, где кто кого подстрахует, или, наоборот, кто кого поведет, безусловно, проще. Бывает, что нужно немножко притереться к партнеру, понять сильные и слабые стороны друг друга. А здесь вся “банда”, которая там снималась, знакома. С Сашей Робаком я много работал. И с Аней мы тоже не раз и не два работали. Толя Кот — прекраснейший. Это ребята, с которыми у меня уже был опыт общения. Поэтому, да, наверно, это все-таки было проще.

Еще у вас выйдет исторический сериал “Александр I” и тоже на телеканале “Россия”…

— Мы еще его не досняли. Он в работе. Пока не ясно, когда сериал выйдет.

Для вас это далеко не первая историческая роль. Многие помнят вашего Федора Иоановича в сериале “Годунов”. В новом фильме у вас роль российского императора Павла I. Есть какая-то специфика, когда ты играешь историю, да еще и человека, которого, в общем, многие себе представляют и знают по книгам то, каким он был?

— Сложно про специфику говорить. Но все равно это налагает на тебя определенную ответственность. Если мы говорим про современные вещи, которые написаны сейчас, или про какие-то вымышленные истории, — это большой-большой простор для фантазии. Ты можешь его решить так, как будет правильнее и нужнее в рамках этого сценария, в соответствии со взглядом режиссера, своими представлениями. Здесь гораздо больше места для маневра. А когда есть историческая личность, конечно, это определенные рамки создает.

Читала отзывы на сериал “Ангелы района”, и очень многие пишут, что совершенно другого уровня стали сериалы. Раньше нам казалось, что это такой “легкий жанр”, и не всегда люди подходили профессионально к нему. На ваш взгляд, какая трансформация с этим жанром произошла? Вырос кинематограф за последние 20 лет, например?

— Конечно! Это, в общем, Гегель, “Диалектика”. Количество переросло в качество. Таких примеров много. Безусловно, это стали совсем другие сериалы, совсем другие истории по сравнению с тем, как это было, когда я начинал, 20 лет назад. Сейчас это все стало серьезнее, проработаннее. И качество, на мой взгляд, очень сильно выросло.

Вы сами какие сериалы смотрите? Что вам интересно?

— Я смотрю много всего, потому что должен знать, что происходит в индустрии. Мне всегда интересна история. Чем крепче история, чем точнее характеры, чем больше это про людей, тем мне больше нравится. Не важно, это может быть историческая штука, фантастика или еще что-то — всегда интересна “жизнь человеческого духа”, как Олег Павлович Табаков всегда нам говорил. Вот за этим интересно наблюдать. Поэтому жанр, в принципе, не важен.

А то, что за последний год у всех на слуху — “Слово пацана”, например, — смотрите?

— Смотрю, конечно. Опять-таки, потому что важно знать, что происходит в кино. Просто что-то меня больше трогает, что-то меньше.

Вы снимались практически во всех знаковых фильмах последних лет. Можете оценить, в какую сторону сейчас идет кинематограф? Тенденция какая-то общая изменилась? Или, может быть, темы? Условно, 2024-ый год, он что нам несет?

— Вы знаете, об этом, мне кажется, можно будет говорить, спустя еще какое-то время. Потому что у меня нет всей информации, я не могу так, сходу, делать выводы. Я не могу сказать, что есть супермного тем, которые изменились. Опять-таки, про людей всегда было, будет и есть ценно.

Некоторые артисты уехали после начала спецоперации. На ваш взгляд, это повлияло на общее состояние кинематографа? Условно говоря, вы видите какие-то бреши?

— Об этом тоже можно будет поговорит немножко позже. Сейчас пока не знаю.

Вы из очень известной театральной петербургской семьи. Но в детстве хотели быть журналистом или врачом. Почему смотрели не в сторону театра, что, казалось бы, было абсолютно логично?

— Во-первых, это был такой немножко юношеский протест, потому что я хотел идти своей, совсем своей дорогой. Во-вторых, журналистика… Я всегда что-то пописывал, почитывал и какие-то свои делал выводы, и наблюдал много за чем. А врачом — потому что я считаю, что это самая благородная в мире профессия. Мне было это очень интересно, но просто были какие-то вещи, которые я понял, что не потяну. Зачем становиться плохим врачом?

У вас в следующем году юбилей. Есть вещи, которых хотелось бы обязательно достичь, которые еще не воплощены в жизнь? Потому что, я так понимаю, и музыка была, и фильмов больше 100. Есть рубежи, к которому очень хотелось бы прийти?