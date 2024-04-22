Том Холланд уклонился от штрафа за превышение скорости благодаря роли Человека-паука

Зендея посетила шоу Джимми Киммела и рассказала об одном случае, когда её и Тома Холланда остановили за превышение скорости на дороге.

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По словам актрисы, они с Холландом спешили к её маме на занятия по велотренажёру. На определённом отрезке Холланд превысил скорость и машину остановила полиция. Увидев, что за рулём Холланд, они выдали ему предупреждение, и штрафовать не стали.