Братья Торсуевы отмечают день рождения

Актеры фильма «Приключения электроника» братья-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы 22 апреля отметят день рождения. «Вечерняя Москва» пообщалась с ними и узнала, какое из увлечений братьев может поспорить с их любовью к кино.

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Юрий, Владимир, не обидно, что в ваших фильмографиях по два десятка фильмов, но для зрителей вы так и остались Электроником и Сыроежкиным?

— Юрий: Не обидно по нескольким причинам. Нам посчастливилось сняться в фильме, благодаря которому о нас узнала вся страна. «Приключения Электроника» — это классика советского кинематографа. Другой вопрос, что затем у нас был большой перерыв в съемках, что понятно: режиссер должен быть смелым человеком, чтобы пригласить брата и меня сниматься, потому что на моем лбу написано «Сыроежкин», а на его — «Электроник». Давайте вспомним уникального актера Вячеслава Тихонова. У него ведь до «Семнадцати мгновений весны» было столько замечательных ролей, но для всех он остался Штирлицем…

— Владимир: Но у него не было по этому вопросу комплексов. Кстати, знаете, какую фразу нам обычно говорят? «Спасибо вам за наше счастливое детство!» Тогда какие у нас могут причины для расстройства? Я считаю, что Константин Бромберг (советский кинорежиссер, снявший фильм «Приключения Электроника». — прим. «ВМ») сказочный режиссер, операторская работа в фильме была прекрасная. А музыка, а стихи… Фантастика! Господь Бог просто послал нам подарок. — Ю.: Помните вопрос Электроника, обращенный к карусельщику: «Что такое быть человеком?» Кстати, этот вопрос актуален и по сей день. И карусельщик замечательно отвечает: «Наверное, быть полезным для людей»…

Правда, что от обрушившейся на вас славы больше, чем вы, страдали ваши родители?

— Ю.: Конечно, было по-разному: и двери поджигали, и гадости писали. Но это отчего? — В.: Зависть… — Ю.: Нет, это даже не зависть. Было много желающих познакомиться, подружиться. Но у нас не было ни возможности, ни времени для этого. И реакция у людей была разная. А сколько про нас в интернете небылиц пишут! Да меня уже раз пять, наверное, хоронили…

— В.: А еще про нас с братом пишут, что образования мы не получили, хотя у меня два образования, мы — мастера спорта, брат — призер чемпионата мира.

Как долго вы занимались спортом?

— Ю.: Я 15 лет занимался водомоторным спортом (технический вид спорта, включающий скоростные соревнования на моторных судах. — «ВМ»). Одиннадцать лет тренировок, и я завоевал титул чемпиона Европы и России.

Юрий, брата вы взяли с собой на соревнования в качестве пилота, потому что знали, что он точно не подведет?

— Ю.: Вова всегда ездил со мной на соревнования, он был директором и менеджером команды, но как пилот не выступал. А тут настало время... Гонка длится 24 часа. И мы построили график с расчетом, что финишируем как минимум третьими. В первый раз мы сошли с дистанции на 14-м часу гонки, во второй раз — на 19-м... А третий выдержали все 24! — В.: Гонка так и называется «Гонка на выживание».

Были у вас курьезные ситуации, связанные с вашей популярностью?

— Ю.: Когда прошел год или два после выхода на экраны фильма «Приключения Электроника», вызывают меня с отцом в 107-е отделение милиции. Майор Кимжинов, как сейчас помню, говорит ему: «Знаете, я вашего сына посажу. Приходит много писем, что мальчик, похожий на героя Сыроежкина, где-то поджог беседку, устроил дебош. А это пишут уважаемые люди». Отец отвечает: «Майор, вы же умный человек! Я отлично знаю, чем занимается мой сын, куда ходит». А милиционер отвечает: «Я же должен как-то реагировать на обращения граждан!»

Зрителям трудно было отличить друг от друга близнецов Торсуевых, а режиссеры видят вас по-разному?

— В.: К счастью, есть много фильмов, где мы снимаемся отдельно друг от друга. Сейчас у нас с братом творческий подъем. Несколько лет назад мы организовали творческое объединение «Гараж Сыроежкина». Не театр, не вокально-инструментальный ансамбль, а именно творческое объединение. И в нем собрались артисты, музыканты, поэты, писатели, журналисты, писатели, художники... Мы посещаем с концертами дома престарелых, детские дома, воинские части...

А почему проект назвали «Гараж Сыроежкина»?