48-летнюю актрису Захарову заметили с округлившимся животом

48-летняя актриса Елена Захарова спровоцировала слухи о беременности. После публикации фото в купальнике поклонники начали поздравлять звезду с прибавлением в семье. Об этом пишет «7Дней.ru».

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Знаменитость проводит отпуск в Дубае вместе со своей шестилетней дочерью. Они отдыхают в роскошном отеле на берегу моря и наслаждаются путешествием. На днях звезда сериала «Кадетство» опубликовала снимок в открытом купальнике, который вызвал вопросы у фанатов. Если одни отмечали прекрасную фигуру актрисы, то другие заподозрили, что она находится в «интересном положении».

«Снова беременна? Можно поздравить?» – написали в комментариях.

Елена оставила этот вопрос без ответа и не стала раскрывать детали личной жизни. Звезда старается не распространяться об этом и не так часто публикует фото с родными. Женщина даже не называет имени своей единственной дочери. Но СМИ пишут, что ее зовут Майя.

В интервью Захарова делилась, что со временем она научилась беречь свое семейное счастье от посторонних и скрывать маленький мир в тайне. С воспитанием дочери Елене помогает мать, так как звезда не доверяет чужим людям.

Ранее мы писали о том, что звезда «Универа» Анна Хилькевич рассказала о третьей беременности. Актриса призналась, что появление еще одного ребенка ее не пугает, так как она сама родилась в многодетной семье.