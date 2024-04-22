«Депрессия из-за отсутствия ролей»: куда пропал актер Евгений Киндинов

Народный артист РСФСР Евгений Киндинов последний раз снимался в кино в 2014 году. Чем он занимается сейчас, как живет, что известно о состоянии его здоровья?

Чем известен Киндинов

Евгений Киндинов родился 24 мая 1945 года в Москве. В 1967 году окончил Школу-студию им. В. И. Немировича-Данченко при МХАТе.

В кино Киндинов дебютировал в 1969 году в ленте «Каратель». Также актер снимался в лентах «Молодые», «Городской романс», «Детям до 16…», «Весенняя сказка», «Старые стены», «Моя судьба», «Романс о влюбленных», «Мама, я жив», «Талант», «Личное счастье», «Золотая мина», «Срочный вызов», «Приключения принца Флоризеля», «Особо важное задание», «Иванов», «Возвращение резидента», «Так победим!», «Левша», «Склифосовский», «Генералы против генералов» и других.

Всего в его фильмографии 66 работ.

«Став артистом, я объездил почти весь мир. Выходит, детская мечта все-таки осуществилась», — рассказывал он.

Более четырех лет Киндинов вел курс во ВГИКе, имеет звание профессора.

Что известно о личной жизни Киндинова

Евгений Киндинов женат на заслуженной артистке России Галине Киндиновой (девичья фамилия — Стецюк). Пара познакомилась в студенческие годы.

В 1986 году у супругов родилась дочь Дарья.

«Мы в ней, конечно, души не чаяли. Дочь — это праздник, величайший подарок, наш свет», — делился Киндинов.

Что известно о состоянии здоровья Киндинова

Жена Евгения Киндинова Галина Киндинова в эфире передачи «Судьба человека» рассказывала, что в какой-то момент актер был прикован к постели из-за тяжелой болезни.

Сначала у Киндинова заболел палец, и в дальнейшем его состояние ухудшилось: появились проблемы с суставами. Врачи говорили, что у него нарушен водно-солевой обмен, и это сказалось на организме.

«Это были жуткие, жуткие моменты, когда Женя просто лежал и не мог двигаться: была боль жуткая во всех суставах. И вот этот период был очень тяжелым», — вспоминала артистка.

По ее словам, Киндинов перепробовал множество средств, однако ему ничего не помогало. Судьбоносной стала встреча с травником Юрием Зубенко. Он лечил болезнь актера необычным методом, который оказался эффективным.

«Он составляет список трав, сам достает эти травы, настаивает на водке. И это Женя должен был пить как лекарство», — добавила Киндинова.

Чем сейчас занимается Киндинов

Евгений Киндинов последний раз снимался в кино в 2014 году — тогда вышла драма «Сгущенное молоко» с его участием.

Актер признавался, что из-за отсутствия предложений у него была депрессия.

«Актерская профессия — замечательная, но и страшно зависимая. Признаюсь, что переход от ежедневной работы к совсем иному ритму жизни дался мне нелегко. Как реагировать, когда вроде должны снимать, потом — бах, извините, нет? Когда хочется какую-то роль, а ее не дают? И хандра была, и депрессия. Сильно переживал, так хотелось работать», — объяснял он.

При этом артист продолжает служить в театре. Сейчас он задействован в постановке «Третий звонок, господа!» в МХТ им. Чехова.

Киндинов также отмечал, что является религиозным человеком. Бывшая одноклассница, народная артистка РСФСР Екатерина Васильева, в свое время отвела его в храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, где познакомила с отцом Владимиром Волгиным.