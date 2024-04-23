Путин наградил Безрукова орденом «‎За заслуги в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил актера и худрука Московского губернского театра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном главой государства.

© Lenta.ru

В документе отмечается, что артист получил награждение, так как сделал большой вклад в развитие российской культуры и искусства, а также занимался плодотворной деятельностью на протяжении многих лет.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» генерального директора музеев Московского Кремля Елену Гагарину.