Том Холланд захотел сняться сразу в нескольких продолжениях «Человека-паука»

Издание Deadline взяло небольшое интервью у актёра Тома Холланда. Исполнитель роли Человека-паука в фильмах Marvel заявил, что готов вернуться к своему самому известному амплуа и сняться как минимум в нескольких продолжениях.

Холланд заявил, что обязан супергерою своей жизнью и карьерой, поэтому он всегда готов сыграть Человека-паука в новых картинах.

Простой ответ: я всегда хочу сниматься в фильмах о «Человеке-пауке». Я обязан своей жизнью и карьерой Человеку-пауку. Так что простой ответ — да. Я всегда готов сняться в новых фильмах о нём.

Актёр также отметил, что длительная пауза после выхода «Нет пути домой» связана с тем, что команда сценаристов должна придумать достойную персонажа историю. В том числе поэтому Холланд принимает участие в творческих обсуждениях будущего Человека-паука, предлагая свои идеи для новых фильмов.