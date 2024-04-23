Юрий Назаров о первой главной роли, съемках с Олегом Далем и встречах со зрителями

В 2024 году народный артист Юрий Назаров празднует знаковую дату — ровно 70 лет назад в 1954 году он впервые снялся в кино. Недавно Юрий Владимирович в качестве почетного гостя побывал в городе Омске, где провел ряд творческих встреч со зрителями в рамках кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер». «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

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Юрий Владимирович, как вас принимали омичи? И, наверное, на встречу с вами в основном пришла пожилая публика, помнящая вас по советским фильмам?

— Принимали удивительно: хлопали, обнимали меня, и, честно говоря, не хотели отпускать. А публика пришла самая разная — были и старушки, и «мелочь». Вот это мне особенно понравилось. Очень важно, когда дети приходят посмотреть хорошее кино, послушать талантливые стихи. Я убежден, что культурные программы должны быть не только развлекательные, но и обязательно образовательные. Рад, что фестиваль доверяет нам такую миссию. Большая заслуга организаторов в том, что они понимают, что встречи необходимо проводить не только в самом Омске, где есть Дом кино, разные Дворцы культуры, но надо ехать в регионы к людям, для них такие встречи особенно важны. Что показательно, после встречи и фотоссесии подбежал ко мне мальчишка и начал расспрашивать о Тарковском, о съемках, о фильме. Было видно, что глаз горел и он знал, о чем спрашивал. Было приятно, что у него такое рвение узнать как можно больше. Отрадно, что молодежь читает, развивается, стремится что-то узнать. Если этого не будет, получим поколение, которое будет думать, что Бородино где-то под Сталинградом, а Сталин расстрелял Суворова... Поэтому, когда езжу на творческие встречи, необыкновенно счастлив подобным вопросам, интересу публики к хорошим песням, стихам, книгам, фильмам. Но иногда сталкиваешь с тем, что зал совершенно чужой, глаза безучастные, как говорится, «культурные коды» не считываются.

Тогда как же вы выступаете?

— Сложно так работать. Стараюсь находить в зале одну–две пары горящих глаз и радуюсь, что есть отклик. У нас с актрисой Людмилой Мальцевой много лет была музыкально-поэтическая программа, с которой мы однажды долетели до Южно-Сахалинска, а потом двести верст ехали на машине в такой далекий город Макаровск. Никогда не забуду этих глаз, там мы были нужны всему залу, было видно, что нас очень ждали. Это дорогого стоит, ведь артисту очень важно сотворчество, эмоциональный отклик, без этого трудно работать. А было однажды, что в Кемерово приехали с программой, там сидел такой хамский зритель, что очень неприятно было выступать на сцене. Так что есть с чем сравнить. Омский зритель мне понравился. Понятно, что этот фестиваль ему нужен.

Вот вы говорите — сотворчество, но иногда и артисты выходят на сцену с безучастными глазами буквально «отработать свой номер», это, извините, заметно…

— Совершенно с вами согласен. Бывают и такие «мастера»: спели, сплясали и пошли за кулисы травить анекдоты. А есть такие, кто стоит до конца концерта и смотрит из-за кулис в зал, потому что важно узнать, какая реакция в зале у зрителей. Таких артистов помню — это Владимир Зельдин, Жанночка Прохоренко, Людмила Мальцева. С дочкой Людмилы Мальцевой, актрисой Полиной Нечитайло, которую называю крестной дочерью в искусстве, продолжаем нести культурную миссию, которую начали еще с ее мамой тридцать лет назад, и также ездим по городам и селам. И Полина, так же как и ее мама, волнуется о том, насколько зал понял, о чем артист со сцены хотел сообщить.

У вас с Полиной Нечитайло есть один коронный номер в программе — песня «Есть только миг» из фильма «Земля Санникова». Вы потрясающе ее исполняете, особенно красиво смотрится, когда на экране идут кадры из фильма. Становится понятно, что интерес к картине спустя столько лет не ослабел. Как думаете, в чем секрет зрительской любви?

— Всякое произведение начинается с затеи, а затея сделать эту картину была изумительная, фильмы-приключения наш зритель любит. А какие там артисты снялись! Владислав Дворжецкий, Олег Даль, Георгий Вицин, Николай Гриценко, ваш покорный слуга. Конечно, с картиной много сложностей происходило, об этом уже столько всего написано, но все равно победила чудесная история и талантливая музыка, которую написал Александр Зацепин, здоровья ему и творческого долголетия (10 марта 2024 года композитору исполнилось 98 лет — прим. «ВМ»). А из артистов, к сожалению, в живых остался только я, все уже ушли в мир иной. Когда ко мне подходят и говорят, что после того, как мы с Полиной споем песню, они заново пересматривают фильм, то мне на душе хорошо становится. Значит, мы не зря работали.

А как вам работалось с Олегом Далем? Как раз в интернете пишут о том, что из-за его непростого характера происходили сложности на съемочной площадке.

— Многие на него жаловались, но мне жаловаться на него грех, никаких к нему претензий. Даль был веселым, остроумным, красивым, элегантным. Женщины находили его неотразимым, может быть, поэтому мужчины на него злились — зависть, знаете... И поэтому о нем пишут всякие нелепицы. Про артистов вообще редко пишут что-то разумное — либо их обожествляют, либо проклинают. Еще Антон Павлович Чехов в свое время писал: «Артисты в сущности дети, но в целом сукины дети…». А после съемок с Олегом мы иногда виделись, общались. Если судьбой был бы дарован еще шанс сняться вместе, то не отказался бы, фильм получился запоминающимся. Помню, была смешная история. Когда прилетел со съемок в Ленинград, не успел сдать костюм и чесал в ботфортах по Невскому на другие съемки, все ленинградские модницы сошли с ума от моего прикида. И после этого пошла мода на высокие сапоги-ботфорты, так в шутку многие писали. А песни из фильма мы включили в программу, соединяющую кино и музыку, и с этой программой когда-то давно приезжали в Омск. И даже ездили в город Тару, откуда был родом Михаил Ульянов. Великому актеру в Таре установили памятник, я поклонился ему. В этот раз, к сожалению, мы не доехали, времени не хватило, Омская область ведь огромная. Но в Омске я не первый раз, из окна гостиницы смотрел на реку Иртыш, нахлынули разные воспоминая.

У вас столько интересных воспоминаний, может, есть желание написать автобиографическую книгу?

— Такая книга уже написана давно — «Только не о кино», вышла в 2008 году. Там очерки о себе, о людях, с которыми столкнула жизнь. Если кого-то она согрела и задела, значит, старался не зря. Больше книг писать не собираюсь, но выдам вам секрет: ко дню рождения мне в подарок готовят еще одну книгу-альбом, куда войдет много фотоматериалов. В предыдущей книге их было немного, а помимо текстов напечатают еще мои интервью, которые давал в разные годы, и статьи о творчестве. Такой для меня готовят сюрприз. Во главе этого культурного проекта стоят член Союза писателей и актриса Полина Нечитайло и мои ученики. Я с ее мамой Людмилой Мальцевой не только концертировал, но мы еще много преподавали в разных вузах. Учеников у меня не счесть, мне приятно, что меня помнят и ценят.

Забегая вперед, хочется спросить: как вы будете праздновать свой день рождения, который совпадает с Великой Пасхой? Какие планы?

— 5 мая в Московском Доме кино будет ретроспектива фильма «Последние залпы» — это моя первая главная роль в кино. Поскольку в этом году отмечают юбилей Юрия Бондарева, то фильмы, снятые по его книгам, будут показывать и в Москве, и у него на родине в Оренбурге. Я снялся у него в двух картинах — «Последние залпы» и «Горячий снег». Сильные картины. Хорошо, что такое кино не забывают и показывают. Совпало, что будет день рождения и показ картины, приходите. А 6 мая ранним утром вылетаю на Кавказ, где по всем городам до 12 мая будут выступления: Владикавказ, Кисловодск, Пятигорск, Нальчик. 13 мая уже еду на фестиваль Военного кино в Тулу — там выступление, весь май у меня расписан.

Юрий Владимирович, а, может быть, вам хотелось что-то особое пожелать или попросить в день рождения?

— Я по своей натуре человек скромный, не жду никаких особых подарков, не прошу ничего лишнего, благодарю судьбу за все, что у меня есть.

Организаторами кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер» выступили омское правительство, мэрия Омска, некоммерческое партнерство Содействия развитию кино и туризма «КиТ» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Президентом кинофестиваля выступил режиссер, продюсер, руководитель Международного медиапроекта «Свидание с Россией» Александр Ильин.

Юрий Назаров является членом Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, а также профессором кафедры искусства Московского гуманитарного университета. Дебют Назарова состоялся в картине «Испытание верности», которую на «Мосфильме» снимал маститый режиссер Иван Пырьев. Главную роль исполняла Марина Ладынина. Именно с этой маленькой роли семьдесят лет назад начался его долгий и плодотворный путь в кино.

«Андрей Рублев», «Зеркало», «Баллада о комиссаре», «Адъютант его превосходительства», «Горячий снег», «Земля Санникова», «Трактир на Пятницкой», «Давай поженимся», «Маленькая Вера», «Кодекс бесчестия» и многое другое — на счету актера около трехсот разножанровых ролей.