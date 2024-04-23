Друзья Эмбер Херд говорят, что актриса пришла в себя после развода и суда с Джонни Деппом

По информации издания People, в данный момент Эмбер Хёрд, которая была в череде скандалов, связанных с разводом с Джонни Деппом, оправилась от всего и чувствует себя лучше.

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Об этом рассказали друзья и близкие люди актрисы. По их словам, Хёрд была в отчаянии, у неё почти опустились руки из-за общественного давления, однако сейчас всё нормализуется. Более того, актриса даже вновь готова вернуться к кино.

Она была измотана и расстроена судом, чувствовала, что с ней поступают несправедливо. Сейчас всё позади, она полна сил и фокусируется на том, что больше всего любит.

Конфликт между Деппом и Хёрд закончился в июне 2022 года. Тогда суд присяжных признал Хёрд виновной и обязал её выплатить актёру $ 15 млн в качестве компенсации. Позже юристы договорились сократить сумму до $ 1 млн.