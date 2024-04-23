Екатерина Климова поразила гостей ММКФ платьем с глубоким декольте

Гостей Московского международного кинофестиваля (ММКФ) удивил по-летнему легкий стиль актрисы Екатерины Климовой, которая, несмотря на непогоду, посетила мероприятие в длинном платье с глубоким декольте и бантиками на спине, передает Пятый канал. Как призналась артистка, она привыкла к подобного рода природным катаклизмам.

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"Привыкла к таким катаклизмам. Очень часто снимают лето зимой и наоборот. Это [ММКФ] праздник для меня всегда. Жду какого-то праздничного настроения", — призналась она.

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Журналисты отмечают, что Климову не испугал сильный ветер и прохладная погода — она улыбалась и не подавала вида, что ей прохладно. Другой подход к выбору образа на мероприятие применила Ольга Бузова. Телеведущая пришла на кинофестиваль в закрытом платье и с зонтом. Артистка подчеркнула, что спокойно относится к переменам в климате, и напомнила, что участвовала в съемках шоу в Африке при температуре в плюс 50 градусов. Бузова добавила, что готова залезть в бассейн в -3 градуса и сделать вид, что ей тепло, если того потребует ситуация.

Ранее российская актриса Агата Муцениеце посетила церемонию открытия ММКФ в дизайнерском платье с летящим шлейфом. Как передает корреспондент NEWS.ru, красивый наряд доставил артистке некоторые неудобства, и она запуталась в подоле во время фотосессии на красной ковровой дорожке.