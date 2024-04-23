Актриса Энн Хэтэуэй пожаловалась на неэтичные съемки в нулевые

Актриса Энн Хэтэуэй рассказала, что раньше методы подбора актеров для фильмов сильно отличались от тех, что есть сейчас. В интервью Vmagazine актриса поделилась, что однажды ей пришлось целоваться по очереди с 10 претендентами на роль, чтобы узнать есть ли «химия» между персонажами.

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Она не рассказала, о каком фильме идет речь, но упомянула, что это было на заре ее карьеры, почти четверть века назад.

«В 2000-х годах со мной такое случалось – считалось нормальным просить актрису целоваться с другими актерами, чтобы проверить их «химию». На самом деле – это худший способ. Мне тогда сказали: “Сегодня к нам придут десять парней, и твой кастинг завершен. Разве тебе не хочется поцеловаться со всеми ними?”. И я подумала: “Со мной что-то не так?”, потому меня это не впечатлило. Мне казалось, что это звучит отвратительно. А я была молода и прекрасно понимала, как легко потерять все, получив ярлык “трудной”, поэтому я просто притворилась, что взволнована, и принялась за дело», – рассказывает актриса.

Она поясняет, что тогда были другие нравы. У тех, кто проводил кастинг, не было желания продемонстрировать власть, обидеть или сделать больно.

«Просто это было совсем другое время, и теперь мы знаем, что можно по-другому», – добавила она.

А в качестве примера она рассказала, как проходил кастинг ее партнера в предстоящую драму «Мысль о тебе». Там Хэтэуэй играет мать одиночку, которая ведет дочь на концерт и влюбляется в лидера популярного бойз-бэнда. Эти чувства помогают ей заново открыть и принять свою женственность и сексуальность в тот момент жизни, когда они начали, как ей казалось, стираться.

Роль музыканта получил 29-летний Николас Голицын, а 41-летняя Хэтэуэй, будучи продюсером, сама участвовала в подборе актера.

«Мы попросили каждого из пришедших актеров выбрать песню, которая, по их мнению, понравится их персонажу и которую они поставили бы, чтобы моя героиня захотела потанцевать. Я услышала, что заиграла Alabama Shakes и просто заулыбалась. Ник увидел это и расслабился. И мы просто начали танцевать. Никто не выпендривался. Никто не пытался выделиться. Мы просто танцевали в пространстве. Я оглянулась и увидела, что наш директор Майкл Шоуолтер, сияет. Вот она – искра!», – поведала Хэтэуэй.

Кроме того, Голицын хорошо прочел тестовый отрывок, умел петь и играть на гитаре. Также он держался уверенно и хорошо шутил.

«Он просто очаровал всю комнату», – резюмировала Хэтэуэй.

«Мысль о тебе» был показан на фестивале SXSW в марте и получил хорошие отзывы. 2 мая он выйдет на стриминге Amazon Prime Video.