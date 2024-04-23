Ольга Кабо назвала преимущество российского кино над зарубежным

Преимущество российского кино над зарубежным назвала актриса Ольга Кабо. Ее слова приводит издание «Абзац».

Кабо заявила о самобытности отечественного кино, которое выгодно отличает его от западного.

«Наше российское кино отличается своей душой. Душа есть», — пояснила она.

Актриса отметила, что российским кинематографистам не стоит подражать другим культурам и пытаться «ошеломлять спецэффектами» зрителей. В таком случае, по ее мнению, отечественные фильмы станут самыми лучшими.

Ранее сербский и российский актер, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович раскрыл свое отношение к съемкам адаптаций этой картины в других странах. Он сообщил о высокой значимости российского кино на международном уровне.