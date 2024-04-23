Почему все обожают Зендаю и Тома Холланда

Том Холланд умеет загадывать желания так, чтобы они точно сбывались. Несколько лет назад актер в интервью заявил, что в восторге от Зендаи и даже хотел бы завязать с ней отношения. А в этом году стало известно, что звездная пара помолвлена и готовится к свадьбе.

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Лучшие друзья

И Тома, и Зендаю уже давно называли звездами нового поколения Голливуда. Девушке прочили потрясающую карьеру, а Холланд готовился к первой значимой роли к новой экранизации «Человека Паука». Он сумел очаровать фанатов франшизы задолго до премьеры, раздавая интервью, в которых искренне и по-юношески делился мечтами.

Он рассказывал, что мечтает озвучивать мультики, сняться в одном фильме с Джейком Джилленхоллом, сыграть в адаптации игры «На картах не значится» и завоевать сердце Зендаи. Кстати, все эти желания сбылись. Правда, на последнее потребовалось довольно много времени.

Том и Зендая познакомились на кастинге к «Человеку Пауку» и тут же стали друзьями. Актриса не воспринимала парня в качестве возможного романтического интереса, хотя Холланд пытался ухаживать за девушкой. После премьеры фильма вся команда отправилась в промо-тур и СМИ тут же начали писать про роман знаменитостей.

Однако Зендая уверяла: они — лучшие друзья, а Тома называла почти братом. Вряд ли парню нравилось такое отношение. Но у актрисы как раз начался роман с другим партнером по съемочной площадке — Джейкобом Элорди.

Разбитое сердце красавицы

Съемки в «Эйфории» стали для Зендаи поворотным моментом карьеры. Во-первых, публика увидела, что у актрисы есть серьезный драматический талант. А во-вторых, она познакомилась с Джейкобом Элорди, которого уже называли новым секс-символом Голливуда.

Правда, эти отношения принесли Зен лишь боль и страдания. В день рождения Зендаи папарацци застали Джейкоба с новой девушкой, которую он отвел в тот же ресторан, куда водил коллегу по съемкам.

Зендая была опустошена. К счастью, рядом оказался влюбленный Том, который поддерживал подругу, во всем ей помогал и стал настоящей отдушиной. Вместе Холланд и Зендая отправились отдыхать, а вскоре случился поворотный момент в отношениях знаменитостей.

На шоу Том перевоплотился в Рианну, его номер стал легендарным, а Зендая наконец рассмотрела в друге того, с кем могла бы быть рядом.

Счастливы вместе

В 2021 году Тома и Зен застали во время поцелуев в машине. С тех пор роман звезд перестал быть тайной. Холланд начал постоянно признаваться в любви девушке, называть ее самой красивой актрисой современности. О себе Том шутливо говорил:

«Я — просто парень Зендаи».

В 2023 году появились слухи, что самая милая пара нового Голливуда решила пожениться. Пока дата церемонии, кажется, не назначена, но поклонники ждут этой свадьбы с нетерпением. Он уверены, что рядом с Томом Зендая будет по-настоящему счастлива.