Анна Ганн о реакции зрителей на Скайлер из «Во все тяжкие»

Американская актриса Анна Ганн дала большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём женщина затронула в том числе культовый сериал «Во все тяжкие», в котором она исполняла роль Скайлер Уайт, жены Уолтера Уайта.

© globallookpress

По словам Ганн, спустя 10 лет после завершения шоу зрители наконец оценили её героиню по достоинству. Если раньше её персонаж вызывал у людей скорее негативную реакцию, то сейчас мнение людей сильно изменилось в положительную сторону.

Сейчас люди подходят ко мне и говорят:

«Ты была для меня стержнем и совестью. Ты была тем, что привлекло меня в сериал». Или они говорят: «Когда я впервые посмотрел сериал, я возненавидел Скайлер. Но когда я посмотрел его во второй раз, я подумал: «Боже мой, какая бедная женщина».

Сериал «Во все тяжкие» завершился осенью 2013 года. После этого создатели сериала Винс Гиллиган и Питер Гулд выпустили приквел «Лучше звоните Солу», после финала которого вселенная Уолтера Уайта официально завершилась.