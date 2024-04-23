Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь от звезды «Брата 2»

Актриса Ирина Пегова показала 18-летнюю дочь от звезды фильма «Брат 2» Дмитрия Орлова. Артистка снялась с Татьяной в машине и опубликовала фото в соцсетях.

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«Поехали по делам», — отметила артистка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Дочь очень похожа на вас», «Две красавицы», «Обе хороши», «Красивые очень», «Вы же одинаковые», «Как вам идут очки», «Сразу понятно, чья дочь», «Прекрасные девушки».

Пегова и Орлов были женаты шесть лет и расстались в 2011 году. Актриса признавалась, что ее жизнь кардинально изменилась после развода и стала лучше. Однако знаменитость никогда не препятствовала встречам бывшего мужа с дочерью — Татьяна проводит время с отцом столько, сколько захочет, и периодически девушка делится снимками с родителем в соцсетях.

Недавно актриса призналась, что у нее появился возлюбленный. Звезда похвасталась букетом цветов, который мужчина подарил ей за звание народной артистки. Знаменитость получила награду за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства.

Ранее Ирина Пегова снялась в купальнике на Мальдивах.