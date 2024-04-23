«В Германии у меня бурлит жизнь»: чем сейчас занимается Евгения Ветлова

Актриса Евгения Ветлова уехала из России в 1980 году. Где она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Ветлова

Евгения Ветлова родилась 12 ноября 1948 года в Санкт-Петербурге. В 1966 году окончила школу и поступила в Ленинградский Государственный Институт Театра, Музыки и Кинематографии (ЛГИТМиК).

В кино Ветлова дебютировала в 1966 году в картине «Республика ШКИД». Также артистка снималась в лентах «Попутного ветра, „Синяя птица“», «В день свадьбы», «Мама вышла замуж», «Инспектор уголовного розыска», «Тихоня», «Соломенная шляпка», «Призвание», «Стеклянный факел», «Доверие», «Веселое сновидение, или Смех и слезы», «Закон Вольфа» и других.

Всего в ее фильмографии 23 работы.

«Съемка — это миг, в который надо все вложить и добиться филигранности в изображении героя. Хотя, если сегодня не сумел найти что-то новое, завтра, к сожалению, исправить (как в театре) уже невозможно…» — говорила актриса.

Также Ветлова работала как актриса озвучивания и дубляжа. Ее голос можно услышать в картинах «Пряник», «Единственная любовь в мире — Берта фон Зутнер и Альфред Нобель», «Тайна Анри Пика» и других.

Почему Ветлова не снялась в фильме «Москва слезам не верит»

Евгения Ветлова рассказывала, что режиссер Владимир Меньшов приглашал ее на роль Катерины в картину «Москва слезам не верит».

«Да, это была удивительная история. Начиная работу над фильмом „Москва слезам не верит“, Владимир Меньшов вызвал меня на пробы. Прочили в главные героини, но кому-то я показалась совершенно не советской женщиной. И это спустя всего несколько лет после того, как я в „Синей птице“ сыграла чистейший русский образ!» — вспоминала артистка.

Что известно о личной жизни Ветловой

В 1975 году Евгения Ветлова познакомилась с немецким музыкантом и певцом Матиасом Яном. Ян учился в Санкт-Петербурге. Артисты организовали дуэт «Женя и Матиас», который начал выступать по стране и за ее пределами. В 1978 году музыканты заняли второе место на ленинградском вокальном конкурсе «Весенний ключ».

В 1978 году Ветлова вышла замуж за Яна. В 1980 году супруги переехали в Берлин.

Чем сейчас занимается Ветлова

С 1990 года собственная музыкальная студия Евгении Ветловой сотрудничает с телевидением и радио Германии. Артистка с супругом сочиняет музыку для фильмов и заставок к многочисленным телевизионным передачам.

Помимо этого, она преподает актерское мастерство и сценическую речь в берлинских театральных школах.

«У меня всегда жизнь бурлит! Я до сих пор не знаю что такое отпуск. Открылось даже еще одно русло — педагогика. Пожалуй, мое любимое. Я преподавала и преподаю актерское мастерство и сценическую речь в берлинских театральных школах и даю частные уроки. Вот тут уж я на своих учениках во всех жанрах „отыгрываюсь“!» — делилась актриса.

С 1997 года Ветлова является режиссером и художественным руководителем театральной группы «Белькампо», преподает в Потсдамском университете и театральной студии для подростков с социальными и семейными проблемами, а также переживших насилие.

В свободное время артистка занимается йогой и изучает буддистскую философию.

«Я благодарна всему, что было — и своим ролям, и замечательным партнерам, с которыми сводили съемки и репетиции, и, конечно, зрителям, которые до сих пор помнят мои работы. А мечтать можно сколько угодно, но ведь всего не переиграешь, не прочитаешь все, что хочется, не посмотришь и то, и это… И „комедийное сетование“ — это так, между прочим… Зато есть у меня интересы и занятия, далекие от искусства, многие из них связаны с общественной деятельностью, окружающим миром, они наполняют мою жизнь смыслом», — говорила Ветлова.