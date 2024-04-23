«Можно сказать, что я — отшельница»: куда пропала актриса Юлия Маврина

Актриса Юлия Маврина последний раз снималась в кино в 2019 году. Как она живет сейчас, чем занимается, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Маврина

Юлия Маврина родилась 10 сентября 1984 года в Феодосии. В 1997 году вместе с мамой переехала в Санкт-Петербург.

В 1999 году, в возрасте 14 лет, Маврина, не имея аттестата об окончании школы, поступила на факультет драматического искусства Санкт-Петербургской театральной академии. Школу позже окончила экстерном.

В кино Маврина дебютировала в 2002 году в ленте «Письма к Эльзе». Также артистка снималась в картинах «Бедный, бедный Павел», «Город без солнца», «Короткое дыхание», «Дочки-матери», «Кровные узы», «Территория красоты», «Маленькие трагедии», «На солнечной стороне улицы», «Любовь на два полюса», «Жизнь после жизни», «Арвентур», «Sпарта» и других.

Всего в ее фильмографии 23 работы.

Что известно о личной жизни Мавриной

В 18-летнем возрасте Юлия Маврина познакомилась с американцем, эмигрантом из СССР, который был старше ее на 32 года. Пара прожила вместе два года.

Спустя время актриса вышла замуж за дирижера Святослава Лютера, который был на 13 лет старше ее. В 2005 году у супругов родилась дочь Алиса, но позже они развелись. Наследница осталась с отцом. Маврина обвиняла свекровь в том, что она не позволяла ей видеть дочь.

«Боялась, что не справлюсь одна, что Алисе со мной будет плохо. Дочку приводили во двор или к метро. Почти каждое наше свидание для меня заканчивалось истерикой. Встречи были слишком короткими, и их приходилось вымаливать», — делилась она.

Однако в какой-то момент Лютер привез Алису актрисе и предложил ей самой воспитывать ее. Через несколько дней дирижер покончил с собой.

В 2009 году Маврина вышла замуж за актера Никиту Зверева. Они познакомились на съемках сериала «Территория красоты». Зверев был на 11 лет старше избранницы. В 2011 году пара развелась.

В 2022 году в эфире шоу «Звезды сошлись» Маврина рассказала еще об одних отношениях, закончившихся драматично. Она сообщила, что встречалась с молодым человеком, которого знала со школы. Первое время все было хорошо, но спустя время мужчина начал проявлять качества домашнего тирана, а однажды даже начал душить.

«Он втолкнул меня в квартиру и закрыл дверь, кинул меня на пол и начал душить. Я пыталась шипеть, что мне больно, а он смотрел на меня и говорил: „Знаешь, как мне больно?“ И душил меня дальше. Секунды пролетали, я понимала, что сейчас я умру. Внутри меня голос: только не так. Во мне проснулась силища, хотя он довольно здоровый парень. Я его толкнула всеми четырьмя лапами, он отлетел», — признавалась Маврина.

Актриса написала на экс-избранника заявление, но в суде забрала документ по просьбе матери обвиняемого.

Чем сейчас занимается Маврина

Юлия Маврина последний раз снималась в кино в 2019 году — тогда вышел мини-сериал «Ирония любви» с ее участием.

Сейчас актриса живет в поселке в 20 км от Санкт-Петербурга, увлекается рукоделием, изготавливает декоративные куклы и свечи, а также работает в саду и собирает на лугу целебные травы.

Кроме того, Маврина увлекается духовными практиками. Она заявляла, что открыла в себе особый дар, который достался ей от мамы и бабушки.

«Те, кто хочет узнать свою судьбу, находят меня по сарафанному радио. Если человек обращается с каким-то вопросом, я беру 1500 рублей», — рассказывала актриса.

Публичности Маврина избегает.