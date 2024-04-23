Как изменилась жизнь Эмбер Херд после скандального суда с Джонни Деппом

После скандального, прогремевшего на весь мир развода и судебных разбирательств с Джонни Деппом с репутацией Эмбер Херд случилось страшное. Полбеды — это хейт со стороны поклонников звезды «Пиратов Карибского моря», которые до последнего верили в его правоту, так актрисе еще пришлось выплатить немалую денежную компенсацию после проигрыша Деппу. Впоследствии Эмбер покинула США и вместе с дочерью обосновалась в Испании вдали от публики. Что сейчас происходит со звездой и как сильно изменилась ее жизнь после случившегося, выяснило издание People.

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В беседе с близким к Эмбер источником удалось узнать, что, проиграв суд, Херд почувствовала себя настоящим изгоем, и единственно верным решением стал переезд. Сперва 38-летняя актриса сняла жилье на Майорке, где первое время представлялась всем как Марта Джейн Каннари, но затем перебралась в Мадрид. Тогда же появилась информация, что пока она планирует сосредоточиться на воспитании дочери и «просто быть мамой». Уже спустя год жизни в Европе Херд научилась свободно говорить по-испански: в TikTok в прошлом году завирусилось видео, на котором, общаясь с местными журналистами, актриса призналась, что ей в Испании комфортно и она планирует оставаться там.

Анонимный собеседник People добавил, что звезде «Аквамена» было трудно прийти в себя после суда с экс-возлюбленным и только сейчас она начинает восстанавливаться психологически. «Эмбер была опустошена до, во время и после суда. Но сейчас ей лучше. Она очень рада снова работать и сниматься. Она была утомлена и разочарована судом. Она чувствовала, что с ней плохо обращались. Однако теперь все это позади. У нее появилась новая энергия, и она сосредоточена на вещах, которые ей нравятся», — рассказал инсайдер. В начале апреля 2024-го Эмбер впервые за долгое время была замечена на пробежке в Мадриде. Известно, что она все так же ставит в приоритет материнство, но на горизонте есть несколько кинопроектов с ее участием. Каких именно, пока не уточняется.