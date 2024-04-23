Антонио Бандерас и Николь Кимпел вышли вместе в свет впервые за полгода

Известный актер Антонио Бандерас решил прийти на вручение театральной премии Talia Awards вместе со своей новой возлюбленной Николь Кимпел.

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63-летний актер появился на мероприятии в качестве почетного гостя. В этом году награду получили Педро Касабланк и Вики Луэнго в качестве лучших актеров театра.

В направлении «мюзикл» были отмечены Алехандро Меса и Талия дель Валь.

Певец Хосе Каррерас также получил статуэтку как лучший оперный певец.

Бандерас стал обладателем трех наград в прошлом году. Его спутница вышла на ковровую дорожку и решила поддержать своего возлюбленного.

При этом поклонники Бандероса считают, что актер изменился внешне и довольно заметно постарел.

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