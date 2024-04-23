В сети появилось фото тяжелобольного Алена Делона

Дочь актера показала поклонникам, как сейчас выглядит звезда.

Дочь французского актера Алена Делона опубликовала в соцсети фотографию тяжелобольного отца. У 88-летней звезды рак — диффузная лимфома и болезнь Альцгеймера. В 2019 году он пережил двойной инсульт.

© соцсети

Делон не раз заявлял, что эвтаназия — лучшее решение для него. Сейчас актер находится в своем огромном поместье Души под контролем сыновей, которые препятствуют общению тяжелобольного артиста с дочерью Анушкой.

Дело в том, что половина состояния Делона по завещанию переходит его дочери, другая половина отходит пополам сыновьям звезды — Алану-Фабьену и Энтони. Анушка в свою очередь обвиняет братьев в том, что они не лечат отца.