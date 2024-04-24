Актриса Кристина Эпплгейт призналась, что страдает от саповируса

Актриса, звезда сериалов "Друзья" и "Прощай навсегда" Кристина Эпплгейт призналась, что страдает от саповируса из-за того, что съела салат с чужими фекалиями. Слова артистки передает издание E!Online.

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"Я проснулась в три часа ночи в луже [фекалий]. Не знаю, как это произошло, но менять простыни ночью – совсем не весело, еще с учетом моего рассеянного склероза. Но это привело к тому, что теперь я ношу подгузники", - призналась звезда.

Знаменитость рассказала, что изначально заболела коронавирусом, однако позднее обнаружила у себя "более серьезные симптомы", связанные с ЖКТ, а также учащенным сердцебиением.

Эпплгейт поделилась, что затем у нее обнаружили саповирус в анализе кала.

"Это когда вы проглатываете чужие фекалии", - пояснила актриса.

Звезда считает, что подхватила вирус в салате, который брала на вынос из ресторана. По словам женщины, заведение, как ей известно, уже закрывается, однако по несвязанной с нарушением санитарных норм причине. Кристине Эпплгейт диагностировали рассеянный склероз в 2021 году. В конце марта артистка рассказывала, что у нее нашли 30 поражений головного мозга.