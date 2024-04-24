Умер звезда французского кино Филипп Лоденбаш

На 89-м году жизни умер заметный актер французского кинематографа Филипп Лоденбаш. "Король второго плана" снимался у Клода Лелуша, Жан-Жака Бене, Клода Соте.

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Артист скончался 22 апреля в Тулузе в больнице Рангей, сообщает Quest France.

Несколько лет он боролся с несколькими видами рака. Актер "вышел на пенсию" во время пандемии и жил в деревне в Верхней Гаронне, рядом со своей семьей.

"Он играл роли второго плана, которые мы помним", - рассказал его сын Маттиас изданию.

Последняя роль Лоденбаша - маршал Филипп Петен в картине "Генерал де Голль" в 2020 году. На его счету - более 100 работ в кино и на ТВ. Актер начал сниматься в 1962 году и работал с большим число прославленных французских режиссеров.