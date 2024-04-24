Умер актер Терри Картер, звезда сериала «Звездный крейсер "Галактика"»

23 апреля ушел из жизни американский актер Бродвея, кино и сериалов, режиссер и продюсер, известный как Терри Картер.

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В послужном списке Картера, лауреата премии "Эмми", - более полусотни пунктов. В первую очередь актер известен по работе во франшизе "Звездный крейсер "Галактика", где сыграл полковника Тая (в ремейке у персонажа появилось имя - Сол).

Экранная карьера Картера стартовала в середине 1950-х: "Важные материалы", "Обнаженный город", "Защитники", "В бою", "Менникс", "МакКлауд", "Джефферсоны", "Фэлкон Крест", "Каскадеры", "Гамильтон".

О кончине 95-летнего ветерана передает Variety. Актер скончался в своем доме в Нью-Йорке. Перед тем исполнитель дважды овдовел.