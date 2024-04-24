Актер Джонни Депп заявил, что люди устали от одноразовых фильмов Голливуда

Актер Джонни Депп, разорвавший сотрудничество с Голливудом после судов с Эмбер Херд, раскритиковал "одноразовые" фильмы местных студий. Об этом он заявил в интервью Metro.

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"Они одноразовые, и люди это понимают. Прославленные бухгалтеры, у которых есть возможность нажать на "зеленый" свет и снимать студийные фильмы… но просто тратят чертову уйму денег. Бюджеты у этих фильмов смехотворные… Какая-то романтическая комедия с двумя очень популярными людьми", - высказался Депп.

Он выразил мнение, что "реальным" людям уже надоели такие фильмы. При этом Депп не жалеет о критике в адрес Голливуда, так как не планирует возвращаться в большое кино посредством участия в голливудских фильмах. Актер считает, что Голливуд пришел в упадок из-за правления "привилегированных" бухгалтеров, которые дают добро грядущим фильмам.