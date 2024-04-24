Популярная актриса показала фигуру в бикини на яхте

Популярная американская певица и актриса Тейяна Тейлор показала фигуру в откровенном наряде на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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32-летняя исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в коралловом бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок на завязках. Кроме того, Тейлор нанесла яркий макияж с акцентом на губы, а в качестве аксессуаров она выбрала серьги и шляпу.

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Ранее в апреле Тимати похвастался обнаженным торсом на видео. 40-летний исполнитель предстал напротив зеркала в полный рост, демонстрируя подтянутую фигуру и рельефный пресс.