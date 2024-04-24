Умер советский российский актер и певец Зураб Базоркин

24 апреля ушел из жизни Зураб Базоркин, советский российский актер и певец - яркий артист, музыкант, педагог и музыкальный деятель.

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Зураб Базоркин родился 7 марта 1947 года. В 1973-м окончил Московскую Государственную консерваторию имени Чайковского. С 1976 года - солист Куйбышевского (на тот момент, далее - Самарского) академического театра оперы и балета.

Среди ролей: Амонасро ("Аида"), Ренато ("Бал-маскарад"), граф ди Луна ("Трубадур"), Макбет ("Макбет"), Яго ("Отелло") и барон ("Травиата") Верди, Скарпиа ("Тоска") и Бонза ("Мадам Баттерфляй") Пуччини, Белькоре ("Любовный напиток" Доницетти), доктор Бартоло ("Севильский цирюльник" Россини), оратор ("Волшебная флейта" Моцарта), Григорий Грязной ("Царская невеста") и Мизгирь ("Снегурочка") Римского-Корсакова, Онегин ("Евгений Онегин") и Елецкий ("Пиковая дама") Чайковского, другие партии.

Зураб Идрисович был одним из самых известных представителей труппы своего театра, исполнителем сложнейших партий лирического и драматического баритона. В его обширном камерном репертуаре было свыше двухсот произведений композиторов различных эпох и стилей, - отмечено в некрологе на странице театра.

Прощание с артистом состоится завтра, 25 апреля, в 14:30 в Колонном зале театра.