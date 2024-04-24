Чешский певец и актер Йозеф Лауфер умер после четырех лет комы

Певец и актер Йозеф Лауфер скончался в Праге в возрасте 84 лет от остановки сердца. Последние четыре года артист находился в коме из-за осложнений после операции на сердце.

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Смерть наступила 20 апреля. Информацию подтвердила дочь музыканта, пишет чешское медиа idnes.cz.

Настоящее имя Йозефа Лауфера — Дон Хосе Франциско Перес Родригес де Монтань де Лауфер. Он родился в 1939 году во Франции в семье испанки и еврея. Детство провел в Англии, где его отец работал военным врачом. В 1947-м семья перебралась в Чехословакию.

Свою творческую карьеру Лауфер начинал как театрал. Во время службы в армии он выступал с волонтерской труппой, а позже основал свой коллектив пантомимы RADAR.

Получив театральное образование, Лауфер играл в мюзиклах и гастролировал со своей группой Golem, а также снимался в кино. В дискографии артиста — несколько как сольных, так и коллективных альбомов. Музыка Лауфера находится на стыке жанров поп и шансон, некоторые композиции он записал на английском языке (например, Fever и Michelle в плейлисте выше), на котором говорил свободно.