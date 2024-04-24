Актриса Маруся Климова поддержала мужскую косметологию

Актриса Маруся Климова поддержала в беседе с «Пятым каналом» мужскую косметологию.

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Климова призналась, что очень положительно относится к тому, что мужчины начали ухаживать за собой. Однако, по ее мнению, как и в любом другом деле нужна мера. Артистка счастлива, что противоположный пол стал обращать на себя внимание.

Климова поддержала походы мужчин на маникюр, эпиляцию и «уколы красоты». Для актрисы главное, чтобы это все выглядело «эстетически прекрасно».

«Можно и из женщины сделать такую женщину, что все скажут: «Боже, зачем она так себя испортила?». Тут главное знать тот баланс, который тебе необходим», — поделилась артистка.

Маруся Климова дебютировала в эпизодической роли сериала «След» в 2007 году. Артистка получила популярность после выхода сериала «Мылодрама».

В фильмографии Климовой более 60 ролей. Она снималась в таких проектах, как «Московские тайны. Опасный переплет», «Кухня», «Пищеблок», «Звоните ДиКаприо!», «Проект «Анна Николаевна», «Полицейский с Рублевки», «Мамочки».

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