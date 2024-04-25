Оуэн Уилсон отказался играть адвоката в фильме о реальных событиях про убийцу

Актёр Оуэн Уилсон рассказал, что ему предлагали сняться в фильме, посвящённом актёру и раннинбеку О. Джей Симпсону. Артисту предложили роль адвоката в проекте — гонорар бы составил $ 12 млн.

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По словам Уилсона, он отказался сниматься в ленте, поскольку он не мог даже в рамках роли защищать и оправдывать Симпсона за совершённое преступление.

Если вы думаете, что я собираюсь взять на себя главную роль в фильме, в котором говорят, что О. Джей этого не делал, вы, должно быть, очень сильно шутите надо мной.

О. Джей Симпсона обвинил в двойном убийстве, совершённом 12 июня 1994 года. Тогда бывший спортсмен и актёр убил бывшую жену Николь Браун-Симпсон и её любовника — молодого официанта Рональда Голдмана.