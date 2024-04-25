Нэйтан Филлион узнал о роли в «Супермене» на премьере другого фильма

В интервью изданию Collider актёр Нэйтан Филлион рассказал, что очень необычно узнал о том, что будет играть Гая Гарднера в «Супермене». Об этом ему лично сказал Джеймс Ганн.

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По словам Филлиона, он подошёл к нему на вечеринке после премьеры картины, наклонился и сказал про назначение на роль Зелёного фонаря.

Мы были на вечеринке после премьеры фильма «Отряд самоубийц», и Джеймс был в огромной толпе людей. Мы увидели друг друга в толпе, и я поздравил его: «О, боже мой, это было потрясающе. Он говорит: „Эй, Питер Сафран сказал тебе, что у нас есть на тебя планы?“ Я сказал: „Нет“. Затем он наклонился и сказал: ‘Ты будешь Гаем Гарднером».

Премьера фильма «Супермен» запланирована на 11 июля 2025 года. Проект станет частью первой главы «Вселенной DC» под названием «Боги и монстры»