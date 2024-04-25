Актриса Румер Уиллис опубликовала фото с дочерью и сестрами в купальниках

Три дочери и годовалая внучка голливудской актрисы Деми Мур снялись в розовых купальниках. Они позировали возле бассейна, и Румер Уиллис поделилась семейными кадрами в соцсетях.

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«По средам носим розовое», — отшутилась артистка.

У Мур трое детей от коллеги Брюса Уиллиса. Голливудские звезды прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года, супруги воспитывают двух девочек: 12-летнюю Мейбел Рей и 9-летнюю Эвелин Пенн.

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Румер Уиллис рожала ребенка дома, с ней рядом помимо медперсонала находились мать, сестры и муж, солист группы Vista Kicks Дерек Ричард Томас. Актриса сама сообщила поклонникам о пополнении в семье и опубликовала фото в соцсетях. По словам знаменитости, все прошло в атмосфере любви, которая помогла ей расслабиться и довериться естественному процессу.

Дочь голливудских актеров снялась обнаженной через три месяца после родов и поделилась снимком в личном блоге. Она заявила, что благодарна своему телу, которое выносило здорового ребенка, и не стесняется его показывать. По мнению артистки, каждая женщина, ставшая матерью, имеет полное право гордиться собой и дать себе столько времени на восстановление, сколько посчитает нужным.