Филипп Янковский высказался о таланте Кологривого

Российский актер Филипп Янковский высказался о таланте коллеги, звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиты Кологривого. Своим мнением он поделился на показе нового сериала «Прометей» в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает «Газета.Ru».

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Янковский-старший заявил, что его коллега является действительно хорошим артистом, а также пожелал Кологривому здоровья, которое поможет ему продолжить развивать свой талант.

«Наверное, все ждут, что я буду шутить про Кологривого. Но этого я делать не буду, чтобы дальше не разгонять. Надеюсь, что он успокоится, он хороший парень и хороший артист. Поэтому надеюсь, что скоро он все это пройдет», — отреагировал Янковский.

Незадолго до этого Кологривый высказался о сыне Янковского Иване, который вместе с актером снимался в «Слове пацана», усомнившись в его таланте.