$92.13-0.3798.71-0.20
Войти в почту

Звезда «Твин Пикса» и «Фоллаута» Кайл Маклоклен назвал четыре любимых фильма

Администрация популярного сайта о кино и сериалах Letterboxd объявила, что в сервисе зарегистрировался Кайл Маклоклен, звезда «Твин Пикса» и недавнего «Фоллаута». Вместе с командой 65-летний актёр оформил свой профиль на портале и указал свои четыре любимых фильма.

Звезда «Твин Пикса» и «Фоллаута» Кайл Маклоклен назвал четыре любимых фильма
© globallookpress

Как оказалось, артисту больше по душе кино XX века. В его список любимых фильмов вошли:

  1. «Апокалипсис сегодня» (1979);
  2. «Бегущий по лезвию» (1982);
  3. «Дуэлянты» (1977);
  4. «Подводная лодка» (1981).

Кайл Маклоклен далеко не единственный голливудский кинодеятель, который стал частью Letterboxd. Ранее в сервисе также зарегистрировался режиссёр Мартин Скорсезе, постановщик и продюсер Кристофер Маккуорри, создатель хоррор-сериалов Майк Флэнаган и другие члены индустрии.

Актеры
Майк Флэнаган
Кайл Маклоклен
Кристофер Маккуорри
Мартин Скорсезе
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости