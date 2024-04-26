Шварценеггер рассказал о том, как Сталлоне помог его карьере

Актёры Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне дружат уже много лет. Неспроста их часто сравнивают – ещё в середине 70-х они оба завоевали славу не только как талантливые артисты, но ещё и как успешные атлеты. Поначалу Шварценеггер и Сталлоне действительно чувствовали соперничество, однако с годами поняли, что между ними должна быть только здоровая конкуренция и товарищеские отношения.

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В новом интервью Шварценеггер признался, что в самом начале своего пути воспринимал «гонку» со Сталлоне как возможность становиться всё выше и выше. Постепенно мотивация переросла в спортивный интерес, и друзья стали брать пример друг с друга.

Как только я увидел его, то почувствовал что-то вроде взрыва. Это было столкновением двух альфа-самцов, — шутит Терминатор. – Тут не может быть сомнений. Сильвестр был крайне важен для моей карьеры, ведь благодаря ему у меня было к чему стремиться.

В 1977 году оба актёра завоевали свои первые большие награды. Тогда фильм со Сталлоне «Рокки» был признан лучшим по версии премии «Золотой глобус», а Шварценеггера назвали актёром года. В шутку Сталлоне забросал друга цветами во время церемонии награждения.