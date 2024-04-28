100 лет со дня рождения Донатаса Баниониса

28 апреля 1924 года в Литве родился будущий народный артист СССР Донатас Банионис. Наибольшую известность ему принесла главная роль в научно-фантастическом фильме режиссёра Андрея Тарковского «Солярис», где он сыграл доктора Криса Кельвина. Артист называл эту картину судьбоносной.

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Ещё одна важная для него работа — шпионский детектив «Мёртвый сезон» о деятельности советской разведки во время холодной войны. Банионис был членом КПСС и даже избирался депутатом Верховного совета.

Большую часть жизни актёр прожил в Литве, где работал в Паневежском драматическом театре. В то же время артист нередко отмечал, что в России его знают лучше, чем на родине.