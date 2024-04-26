Актриса Эмма Стоун попросила называть ее настоящим именем Эмили

Звезда фильмов «Фаворитка» и «Бедные-несчастные» Эмма Стоун попросила называть ее другим именем. Об этом она рассказала в интервью TheHollywood Reporter.

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«Я бы хотела быть Эмили», — заявила она.

По словам 35-летней актрисы, чье настоящее имя Эмили, она взяла творческий псевдоним «Эмма Стоун», потому что в голливудском профсоюзе актеров уже была актриса по имени Эмили Стоун.

«Пару лет назад это начало меня бесить. Почему-то я поняла, что не могу дальше так. Просто зовите меня Эмили», — говорит Стоун.

Она подчеркнула, что близкие и коллеги зовут ее по настоящему имени, однако если поклонник подойдет к ней и назовет Эммой, актриса не будет исправлять его.

Накануне Эмму Стоун назвали самой стильной знаменитостью 2024 года по версии издания New York Post. Среди других отмеченных стилистами в списке значатся актрисы Марго Робби, Давайн Джой Рэндольф, Флоренс Пью, Америка Феррера, Лили Гладстоун, Сандра Хюллер и Грета Ли.