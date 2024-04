Поющие супергерои: актеры Marvel, которые занимаются музыкой

Ровно пять лет назад известная команда супергероев объявила общий сбор. В прокат вышла картина «Мстители: Финал» (2019). Да, это было пять лет назад. По такому случаю мы решили заслушаться музыкой от звезд фильма и рассказать о ней вам.

© Звук

Актеры Marvel, которые стали музыкантами

Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы

© Marvel Studios

Участница «Мстителей» с самой обширной музыкальной карьерой в сравнении с другими членами супергеройской команды. Дебютный альбом Anywhere I Lay My Head (2008) актриса написала как признание в любви к творчеству хриплого хулигана и повесы Тома Уэйтса. Получилось 10 каверов, которые выполнены в манере томного инди-фолка. В композициях Falling Down и Anywhere I Lay My Head даже можно услышать Дэвида Боуи, что дорогого стоит. Одну песню, Song for Jo, Скарлетт сочинила вместе с именитым музыкантом Дэйвом Ситеком, который выступил продюсером всей записи.

В 2009 году вышел совместный релиз актрисы и музыканта Пита Йорна Break Up. Его вы можете помнить по инди-хиту 2006-го, Young Folks. Примерно тогда же началась и запись альбома, но вышел он лишь спустя три года. Кантри-фолк-пластинка содержала истории о расставаниях и сложных взаимоотношениях.

К сожалению, оба релиза не пришлись по вкусу критикам, да и в целом слабо продались. Тогда у актрисы был еще не настолько звездный статус. Предполагаем, что сейчас эти альбомы открылись гораздо более широкой публике. После этого Йоханссон иногда участвовала в песнях других артистов, но полноценных пластинок не выпускала. Хотя вы также можете услышать ее вокал в двух частях мультфильма «Зверопой». Она озвучивала панк-дикобразиху Эш.

Роберт Дауни — младший в роли Железного Человека

© Marvel Studios

У гения, плейбоя, миллионера, филантропа до «Железного человека» (2008) была жизнь настоящего повесы. Роль в картине буквально спасла его актерскую карьеру и вывела на новый уровень славы. История уже подзабыла, что на счету Роберта аж один студийный альбом. The Futurist вышел в 2004 году не абы где, а на лейбле Sony Classical, где издавались работы с классической музыкой, академические записи и альбомы, записанные в стиле эстрады середины прошлого века.

Манера исполнения у Дауни в альбоме… специфическая. Он то чувственно изливает душу, то прям с надрывом поет тексты о своих думах под софт-рок. В нескольких композициях даже играет на пианино. Иногда кажется, что Роберт так специфически шутит над слушателем. Критика релиз не оценила, да и покупатели не спешили сметать его с полок. В американском чарте он занял лишь 121-е место. Видимо, актер сделал в музыке все, что мог. Больше супергерой альбомов не выпускал. Либо он исчез с щелчком Таноса, а мы и не заметили.

Джереми Реннер в роли Соколиного Глаза

© Marvel Studios

Снимался себе в кино, снимался, а потом раз — и решил записать свой мини-альбом. Вообще, Реннер не раз пел композиции для нескольких фильмов, но делал это больше для души. В 2020-м состоялся релиз The Medicine, где актер попробовал себя в роке и лиричных песнях образца середины нулевых. Подобным образом звучал и альбом Джереми Live for Now, который вышел в том же году.

В 2023-м актера затянуло под гусеницы грузовика. Перелом 30 костей и долгая реабилитация вдохновили его на создание нового EP Love and Titanium, который вышел в 2024 году. В нем он развивал идеи предыдущих записей, но пел и играл с еще большей отдачей. Голос у него и правда сильный, а вот материал на любителя.

Эндрю Гарфилд в роли Человека-Паука

© Columbia Pictures

Благодаря слиянию нескольких параллельных вселенных Гарфилд успел потусить с двумя другими Питерами Паркерами. Так что его можно считать полноправной частью киновселенной Marvel.

Вот уж чей альбом мы бы действительно хотели послушать, а он его не пишет. Абсолютно блестящие артистические данные Гарфилд продемонстрировал в мюзикле «Тик-так, бум!» (2021). Даже так — из всех упомянутых в этой статье музыкальных работах с перформансом Эндрю точно надо ознакомиться без всяких оговорок. Очень завидуем вам, если вы еще не слышали, как он поет.

Натали Портман в роли Джейн Фостер / Могучего Тора

© Marvel Studios

Сначала актриса играла любовный интерес Тора, а потом и сама взяла в руки его молот. В фильмах Marvel она не пела, но музыкальное творчество Натали куда интереснее.

В 2018 году вышла картина «Голос люкс», в которой Натали Портман показала драматическую карьеру поп-певицы Селесты. Фильм, по сути своей, был критикой шоу-бизнеса и музыкальной индустрии, поэтому композиции в нем специфические. К картине выходил отдельный мини-альбом с песнями Селены, которые исполнила Натали. Кстати, написала их певица Сия. Вокал в них звучит пугающе, так как голос Портман кажется сгенерированным искусственным интеллектом или роботом. Это соответствует посылу картины и явно оставит жуткий отпечаток в ушах слушателя.

И, конечно, мы не могли забыть про трек Natalie’s Rap, записанный с комедийным трио The Lonely Island. Это пародия на песню рэпера Eazy-E «No More ?'s». Очень удачная, между прочим. Флоу у актрисы просто отличный, ждем микстейп.

Аквафина в роли Кэти Чен

© Marvel Studios

До того как стать актрисой, Аквафина, она же Нора Лам, активно читала хип-хоп. Артистка даже выпустила шуточный клип My Vag, который стал вирусным хитом в интернете. В 2014 году Аквафина самостоятельно издала дебютный альбом Yellow Ranger. Название отсылало к первому сезону «Могучих рейнджеров» (1993−1995), в котором азиатская актриса Тхюи Чанг сыграла желтого члена команды. Таким образом Нора обыграла понятно какой стереотип. После этого у Лам пошла вверх карьера в кинематографе, и музыка отошла на второй план. Хотя в 2018 году она представила коротенький мини-альбом In Fina We Trust.

Во франшизу Marvel Аквафина попала с фильмом «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021). Девушка сыграла Кэти Чен, лучшую подругу главного героя. Сиквел уже заявлен, но пока неизвестно, вернется ли Нора к своей роли. Будем ждать, в картине наблюдать за ней было одно удовольствие.

Музыканты, которые стали актерами

Дональд Гловер / Childish Gambino в роли Аарона Дэвиса

© Marvel Studios

Трудно сказать, в какой ипостаси больше всего известен Дональд: музыкальной или актерской. В любом случае в фильмы Marvel он также успел попасть. Актер и хип-хоп-артист сыграл бандита Аарона Дэвиса, которого пытается допросить Человек-Паук.

Обычный зритель в зале мог не обратить внимание на сцену, но для фаната это камео сразу бросилось в глаза. Аарон играет важную роль в Ultimate-вселенной комиксов. В ней Дэвис живет под маской злодея Бродяги. При этом он еще и брат полицейского Джефферсона Дэвиса, отца Человека-Паука Майлза Моралеса. Фух, сложно, как и все переплетения в книжках с картинками. Позже Гловер исполнил эту же роль в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных» (2023), так что персонаж не забыт.

Зендея в роли Мерри Джейн Уотсон

© Marvel Studios

Учитывая, каким большим хайпом встретили три фильма о Человеке-Пауке в киновселенной Marvel, ее вы и так видели. Зендея сыграла возлюбленную Питера Паркера. В ее интерпретации героиня цинична, саркастична и частенько ходит с угрюмым лицом.

Нет, с персонажем из «Эйфории» мы не перепутали. Актриса активно развивала свою музыкальную карьеру в начале десятых и даже выпустила поп-альбом Zendaya в 2013 году. Теперь же она сосредоточилась на кино и камбэк с новыми композициями пока не планирует.

Гарри Стайлс в роли Звездного Лиса / Эрос

© Marvel Studios

В роли кого? Где? Вот именно. Да, исполнитель хита Watermelon Sugar (2019) воплотил на экране Эроса, который стал супергероем под псевдонимом Звездный Лис (не путайте со Старлордом). Его перформанс смогли увидеть только те, кто посмотрел сцену после титров фильма «Вечные» (2021). То есть невероятно космически малое число людей.

Предполагается, что Гарри еще вернется к этой роли в будущих фильмах киновселенной. Так что о втором появлении Стайлса вы также узнаете только из статьи, аналогичной нашей.

Джимми Юрин из Mindless Self Indulgence в роли Халф-Ната

© Marvel Studios

Режиссер картины Джеймс Ганн вообще известен тем, что частенько зовет в фильмы необычных гостей. Среди них — вокалист культовой электропанк-группы Mindless Self Indulgence. Джимми Юрин появился в «Стражах Галактики. Часть 2» (2017). Не разглядели его в картине? Музыкант сыграл роль космического пирата Халф-Ната, который вместе с другими членами команды восстал против своего капитана Йонду.

За что и поплатился. Артист, известный своим экспрессивным поведением на сцене, немного потерялся в общей толпе бандитов, но сыграл небольшую роль достойно.