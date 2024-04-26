Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах

Актриса Юлия Снигирь заявила, что у нее падает самооценка из-за неподходящего наряда. Звезда «Мастера и Маргариты» поделилась откровением с The Voice.

Актриса призналась, что является шопоголиком. Юлия покупает много красивой одежды, и чаще всего она является лишней. По словам Снигирь, ей важно выглядеть хорошо. Знаменитость всегда расстраивается, когда «впопыхах» берет неподходящую к наряду сумку.

«От этого не только портилось настроение, но и сразу понижалась самооценка. Я стеснялась, казалось, все смотрят на мою сумку, и я не могла избавиться от этого ощущения», — рассказала Юлия.

Актриса уточнила, что ей важно чувствовать себя уверенно и на экране. Пока Юлия «не поверит в отражение» в зеркале, «ничего не получится».

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