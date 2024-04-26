Актриса Сальма Хайек показала архивные свадебные фото

Актриса Сальма Хайек опубликовала в соцсетях фото со своей свадьбы. Звезда показала подписчикам архивные кадры с мужем в годовщину важного события.

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«Нет слов, чтобы описать счастье, когда встречаешь свою вторую половинку. Все, кто нашел, никогда не принимайте это как должное. Остальные, кто еще не нашел, никогда не сдавайтесь. Посвящается одному из лучших дней в моей жизни», — написала артистка.

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Знаменитость состоит в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с бизнесменом, через полгода родила первенца от возлюбленного, а через несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с ним. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.

© Соцсети

Артистка отмечала, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность. В день своего 57-летия звезда опубликовала серию снимков в мини-бикини на фоне океана. Актриса дополнила образ зеркальными солнцезащитными очками и соломенной шляпой с широкими полями. Хайек отмечала, что гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.