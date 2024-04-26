Почему Данила Козловский дарит девушкам только тюльпаны

Уехавший в США актер Данила Козловский рассказал, что перестал дарить девушкам красные розы после одного неприятного случая, произошедшего на заре его карьеры. В те годы у будущей звезды экранов не было денег, но он решил поразить возлюбленную и вручить ей красивый букет.

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«Если честно, первые цветы, которые я подарил девушке, не вызвали у нее большого восторга», — признался Козловский в Telegram-канале 12 Storeez.

Оказалось, что в этот же день отец девушки подарил ей ключи от собственной квартиры, поэтому впечатленная презентом родителя барышня не высказала восторга букету, на который Козловский потратил все свои деньги.

Как признался 39-летний актер, с тех пор он обходит стороной красные розы, а любимым девушкам дарит охапки тюльпанов.

Ранее Данилу Козловского и Ксению Раппопорт удалили из титров фильма «Летучий корабль». При этом из самой кинокартины сцены с ними не вырезали.