Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер признался, что пытался помешать голливудской карьере актера Сильвестра Сталлоне из чувства соперничества. Интервью двух звёзд боевиков опубликовало издание The Hollywood Reporter.

По словам звезды "Терминатора", он пытался разрушить карьеру Сталлоне в 1992 году, уговаривая продюсеров фильма «Стой! Или моя мама будет стрелять!» утвердить последнего на главную роль. Шварценеггер ожидал, что комедия-боевик провалится в прокате.

«Я был на седьмом небе от счастья. Я чувствовал, что единственный способ догнать его — это если он споткнется. Ведь все всегда думают, что актер хорош настолько, насколько хорош его последний фильм»,- признался Шварценеггер.

И хотя критики назвали роль Сталлоне в фильме «глупой и абсолютно несмешной», картина собрала 72 миллиона долларов по всему миру.

Теперь актеры смеются над своим соперничеством, признавая, что времена их боевиков прошли.