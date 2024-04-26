В Сети восхитились свадебным образом Дарьи Поверенновой

Актриса Дарья Повереннова показала в соцсетях кадры со свадебной фотосессии. Звезда позировала в платье с длинным шлейфом и попросила поклонников оценить ее образ.

«Был период, когда я была уверена, что жениться необязательно. Я ошибалась. Все-таки женщине очень идет быть невестой. Скажите?» — отметила артистка.

«Идеальное платье для невесты», «Вы просто королева», «Какая же вы красотка», Так выглядеть...космос», «Платье сногсшибательное», «Идеальный образ», «Как шикарно», «Вы великолепны», «Боже, какая красота», «Я бы тоже выбрала такое платье», «До слез, как же это красиво», «Фантастика», — прокомментировали подписчики знаменитости.

Повереннова признавалась, что в 40 лет больше не хотела отношений «с кем попало» и уже планировала свою жизнь в одиночестве, но встретила руководителя Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова. Актриса рассказывала, что познакомилась с супругом благодаря друзьям, которые привели экономиста на спектакль с ее участием. По воспоминаниям артистки, будущий муж подарил ей роскошный букет лилий и пригласил в ресторан, где произвел отличное впечатление. После этого у пары начался роман, а в 2021 году они официально зарегистрировали отношения.

У актрисы от брака с режиссером Александром Жигалкиным есть 31-летняя дочь Полина, она живет в Южной Корее. Шаронов от первой жены воспитал двоих детей: Дарью и Никиту.