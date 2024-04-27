58-летняя звезда «Друзей» в новом интервью призналась, что с каждым годом чувствует всё более сильную тревожность. По словам Кортни Кокс, сильнее всего она переживает из-за того, что постепенно может остаться не при делах, так как в Голливуде появляется всё больше молодых и перспективных актрис.

"Меньше всего я люблю в себе это угнетающее чувство ревности, чувство, что тебя заменяют. Это отвратительная эмоция, и я признаюсь сама себе, что иногда ощущаю её. Я начинаю злиться, когда мне приходит мысль о том, что я старею, но не могу на это повлиять", — поделилась Кортни.

И всё же актриса старается подавлять в себе эти неприятные чувства. По словам Кокс, иногда в ней рождается столько амбициозности, сколько не было даже 20 лет назад. Звезда осознаёт, что на самом деле её ревность не имеет под собой реальных оснований — она по-прежнему востребована среди режиссёров и продюсеров.