Убийство, инвалидность, развод: как живет Полежайкин из «Папиных дочек»

Актер Михаил Казаков рассказал, как вернулся к роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки. Новые». Что известно о жизни артиста, из-за какой травмы он получил инвалидность, почему избежал тюрьмы за убийство?

© Кадр из сериала «Папины дочки»

Чем известен актер Михаил Казаков

Будущий актер родился в 1988 году в Твери. В 13 лет он дебютировал в «Ералаше», в эпизодах которого снимался несколько лет. Есть на счету Казакова роли и в сатирическом журнале «Фитиль», и в комедийном шоу «6 кадров».

Популярность пришла к Михаилу в 2007 году, когда он дебютировал в роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Работа над проектом продолжалась несколько лет, и за это время Казаков успел сняться в эпизодах других многосерийных проектов, а также в полнометражных фильмах. Однако в дальнейшем он отказался от идеи связать жизнь с кинематографом и перестал сниматься.

В 2024 году Казаков вернулся к роли Полежайкина в сериале «Папины дочки. Новые».

Как Казаков получил инвалидность

В 2020 году Казаков упал с крыши пятиэтажного дома, получив травмы ног. Как уточняется, летом актер упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать фотографию Твери. Он перенес ряд операций, в связи с чем несколько месяцев передвигался на костылях.

«Во время падения жизнь пролетела перед глазами несколько раз. Я упал на ноги, врачи мне поставили 20 болтов и две пластины. Голени были полностью раздроблены», — рассказывал Казаков в эфире передачи «Звезды сошлись» в конце октября 2020 года на телеканале НТВ.

Тогда артист поделился, что в ногах у него по-прежнему бесчисленное количество осколков. Они постепенно выходили наружу, чем доставляли массу неудобств, пояснил Казаков. Он добавил, что боли в первые дни после перелома были такими сильными, что не помогали даже обезболивающие препараты.

В 2024 году Казаков рассказал о возвращении своего персонажа в продолжение «Папиных дочек». Актер признался, что без проблем воплотил образ Полежайкина спустя годы, забыв о последствиях тяжелой травмы.

«Старые лица, новые лица, такое ощущение, будто не расставались. На самом деле, в шоке от того, что вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе. Столько лет не снимался, но услышал волшебные слова режиссера: „Мотор, начали!“ — и понеслось. Как-то автоматически все заработало. Видимо, некоторые вещи не забываются. Все вышло так, что мое тело забыло про инвалидность. Вот такая целебная сила „Папиных дочек. Новых“», — отметил артист в беседе с изданием teleprogramma.pro.

Как Казаков убил человека

Казаков едва не оказался за решеткой, будучи подростком. В 2005 году в Твери он заступился за одноклассницу — на нее напал ее бывший 20-летний бойфренд. Защищая девушку, звезда «Папиных дочек» ударил обидчика несколько раз ножом.

Актер сразу признался милиции, что выставил перед собой нож, когда молодой человек кинулся на подругу. Следствие установило, что лезвие длиной в 15 сантиметров трижды вонзилось в тело обидчика: удары пришлись в сердце и сонную артерию, потерпевший скончался.

За актера заступались и съемочная группа «Ералаша», и друзья, и педагоги. Все они считали, что Казакова подставили.

«Миша — всеобщий любимец. Мы на съемках даже прозвали его „подушка“ — такой он добрый, мягкий и совсем не агрессивный. Его просто подставили», — подчеркивал худрук «Ералаша» Борис Грачевский.

В итоге дело переквалифицировали в превышение самообороны и закрыли «по примирению сторон». Казаков был освобожден из-под стражи и вскоре начал сниматься в «Папиных дочках».

Что известно о личной жизни Казакова

С 2011 по 2023 год Казаков был женат на землячке Елене. В 2012 году у пары родился сын Мирослав. Актер признался, что с экс-супругой они судятся второй год. По словам Казакова, он хочет, чтобы сын жил с ним.