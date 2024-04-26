Умер актер Михаэль Верховен

Ушел из жизни Михаэль Верховен, немецкий актер, режиссер, сценарист и продюсер, на его счету - три приза Берлинского МКФ и череда номинаций. Артисту было 85 лет.

© kinorium.com

Михаэль - сын видного баварского актера, режиссера и сценариста Пола Верховена, умершего в 1975 году.

К голландскому режиссеру, актеру и сценаристу Полу Верховену ("Робокоп", "Звездный десант", "Основной инстинкт" и т.д.) они никакого отношения не имеют.

Об уходе кинематографиста сообщил Bild. Верховен умер в Мюнхене в результате продолжительной болезни.

Сын, режиссер и сценарист Саймон Верховен, для СМИ информацию официально подтвердил. Похороны уже состоялись - для узкого круга.

Как рассказ журналу источник, уход артиста "был внезапным, но не совсем неожиданным: в последнюю неделю здоровье Верховена резко ухудшилось".

Лука Верховен, 45-летний младший сын режиссера, также сделал карьеру в кино. Их мать - немаловажная актриса с фильмографией в две сотни пунктов Зента Бергер. Сестра Михаэля - актриса и продюсер Лиз Верховен.

Михаэль Верховен, помимо прочего, был основателем Deutsche Filmakademie, немецкой киноакадемии.