Джанет Джексон рассказала, от какой супергеройской роли отказалась

Актриса и певица Джанет Джексон на шоу актрисы Дрю Бэрримор рассказала, от какой супергеройской роли отказалась. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

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Джексон не смогла сразу вспомнить название фильма, от которого отказалась.

«Это было ужасно. Я не помню фильм, но Холли Берри играла там Шторм», — рассказала она.

Бэрримор подсказала, что это был фильм по комиксам Marvel «Люди Икс» 2001 года.

«Я не могла согласиться, потому что у меня начинался концертный тур «Janet», — рассказала она.

Холли Берри в итоге сыграла Шторм в четырех фильмах Marvel.

Накануне режиссер Егор Кончаловский признался, что ему предлагали снять сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Кончаловский объяснил, что отказался от проекта из-за отсутствия интереса. По словам режиссера, он уже снимал подобные картины в той концепции, которая обсуждалась с ним.