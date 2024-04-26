Звезда «Кухни» показал подросшего сына от Татьяны Арнтгольц

Звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев показал подросшего сына от актрисы Татьяны Арнтгольц. Артист поделился в соцсетях редкими кадрами с трехлетним Данилой, снятыми на велопрогулке.

Богатырев и Арнтгольц поженились в 2020 году, торжество прошло в Москве в кругу самых близких людей пары. Актриса скрывала свою беременность, однако новость о скором пополнении в семье рассекретил ее коллега. В декабре 2020 года Александр Лазарев сообщил, что артистка находится в декретном отпуске. И 18 февраля 2021 года Арнтгольц во второй раз стала матерью, родив сына от Богатырева.

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Актер признавался, что считает судьбоносной встречу с Татьяной. Актеры мечтали стать родителями, но откладывали этот момент, а решиться завести ребенка им помогли непредвиденные обстоятельства — «пандемия и Бог».

У артистки также есть 14-летняя дочь, она появилась в первом браке звезды с актером Иваном Жидковым. В 2018 году супруги сообщили о расставании, сохранив хорошие отношения. Артист недавно признался, что Мария переехала к нему, и ее мать этому не препятствовала — они оба с пониманием отнеслись к решению подростка.