Актеры из Германии и Мексики получили призы ММКФ

Жюри 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) признало лучшей исполнительницей женской роли немецкую актрису Марике Бейкирх за работу в картине "Шлимазл". Приз за лучшую мужскую роль получил мексиканский актер Хуан Рамон Лопес, снявшийся в фильме "Стыд", передает корреспондент ТАСС.

"Итак, лучший актер - Хуан Рамон Лопес, картина "Стыд. Режиссер Мигель Сальгадо. Мексика, Катар" - сказала член жюри основного конкурса Елена Лядова.

Приз за лучшее исполнение женской роли присудили Марике Бейкирх, снявшейся в фильме "Шлимазл" режиссера Силке Эндерс из Германии. Приз передаст актрисе оргкомитет ММКФ.