Режиссер Сергей Урсуляк получил приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
Приз 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) за вклад в мировой кинематограф присужден российскому кинорежиссеру Сергею Урсуляку. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия ММКФ.
Урсуляк получил почетного "Золотого Святого Георгия" из рук президента киносмотра Никиты Михалкова.
"Замечательный режиссер и прекрасный мужик", - охарактеризовал коллегу Михалков.
В ответ Урсуляк предложил несколько изменить формулировку, с которой он получает награду.
"Лучше сказать по-другому: это мне (все равно мне), но за вклад кинематографа в меня. Я бы так сказал, это было бы честнее, правильнее и справедливее", - отметил режиссер.
Урсуляк добавил, что обязан всем лучшим в нем великому советского кинематографу, который всегда был для него ориентиром.
Вместе с коллегой Михалков официально закрыл 46-й Московский международный кинофестиваль.
Сергей Урсуляк - кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Среди его работ - фильмы "Русский регтайм", "Праведник", "Сочинение ко Дню Победы", сериалы "Ликвидация", "Исаев", "Тихий Дон".